Aksaray'da hapis cezası bulunan 3 aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmaları olan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve jandarma komando ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, JASAT dedektifleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ü., 'izinsiz olarak define araştırmak' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli 3 şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada şüphelilerin yerini tespit eden JASAT dedektifleri, jandarma komando ekipleriyle birlikte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 3 şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.