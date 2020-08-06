Aksaray'da haşere ile mücadelesi devam ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden ve halen etkisi süren korona virüs salgını nedeniyle şehir genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray Belediyesi, bir diğer yandan da sivrisinek ve diğer zararlılara mücadele ediyor. Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için erken dönem larva mücadelesini başlatan ekipler; kanal, dere, yeşil alanlarda konaklayan zararlılara karşı etkin ilaçlama yapıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünce yürütülen ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmiş ilaçlar tercih ediliyor. Haftanın her günü düzenli olarak araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışması yapan ekipler, tespit edilen bölgelerde özellikle su birikintisi ve sazlık alanlarında larva uygulaması yapıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, şehir genelinde 48 mahallenin belirli periyotlarla ilaçlandığı, vatandaşların sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ve alınmaya devam edeceği bildirildi.