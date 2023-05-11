Aksaray'da hasta konuk evi projesinin inşaat çalışmaları başladı

Aksaray'da sosyal ve kültürel alanda birçok projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hasta Konukevi ve Külliye projesinde ilk adımın atıldığını söyledi. Tacin Mahallesinde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yakınlarına inşa edilen Hasta Konukevi ve Külliye Projesinin temelleri atıldı. Aksaray'da sosyal tesis alanlarına her yıl yenilerini kazandıran Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplum her kesimine hitap eden sosyal tesislerle vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Vatandaşların ilgi ve ihtiyaçlarına göre projeler üreten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, sağlık hizmeti almak için il dışından veyahut köy kasaba ve ilçelerden hastaneye gelen hasta ve yakınlarının Hasta Konuk Evinden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi. Belediye Başkanı Dinçer, aynı proje içerisine Külliye projesinin dahil edildiği, hasta yakınları ve vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yapmalarına olanak sağlanacağını ifade etti.

Hasta Konukevi ve Külliye Projesinin geçtiğimiz aylarda ihalesinin tamamlandığını aktaran Başkan Dinçer, “Aksaray Konuk Evi ve Külliye Projemizin temelleri atıldı. Çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. İhale şartnamesine göre projemizi en kısa sürede tamamlayarak Hasta Konuk Evi ve Külliyemizi hizmete açacağız. Projemizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yapılması planlanan Hasta Yakını Konuk Evi, 2 bin 935 metrekare alan üzerinde inşa edileceği bildirildi. 2 kattan oluşacak olan yeni tesisin içerisinde 2 kişilik ve 4 kişilik odaların yanı sıra kafeterya, teras, mutfak lobi, kütüphane toplantı salonu ve idari birimlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulacak.