Aksaray'da hastane ek binası ve acil servise yeni güzergah yolu açıldı

Belediye Başkanı Evren Dinçer, hastaneye ulaşımın her noktadan sağlandığını ve ulaşımın daha hızlı, güvenli olacağını söyledi.

Aksaray Belediyesi şehir genelinde yolların bakım ve onarımı yaparken uygulama imar planında yer alan imar yollarını da açıyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince, imar planı içerisinde yer alan TOKİ bölgesinden özellikle Ağaçlı Kavşağı başlayan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ve acil servis kapısına bağlantısı sağlanan yolun tamamlanması için çalışma başlatılmıştı. Alt yapı ve üst yapısı tamamlan yolda geçtiğimiz günlerde kaldırım çalışması ile sıcak asfalt serimi de tamamladı. Trafik işaretlemesi ve yol çizgi çalışmasından sonra yol trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni açılan yol ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan daha akıcı, daha rahat ve daha güvenli hale gelen trafik yolunu açmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve daha ulaşabilir olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dinçer, “Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile TOKİ Kavşağı ve Ağaçlı kavşağına bağlantısı olan yolu trafiğe açtık. Çift şeritli bölünmüş yol olarak açtığımız yol ile hastanenin trafik yükünü hafiflettik. Ayrıca açılan bu yol ile hastanemizin ek hizmet binası ve acil servis giriş kapısına ulaşım daha hızlı ve kolay hale geldi. Özellikle TOKİ Yunus Emre, Cumhuriyet, Çiftlik, Hasas, Nakkaş mahalleleri gibi bu yol ile bağlantısı olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımı kolaylaştı” dedi.