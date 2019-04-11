Aksaray'da hastaneye 4 milyon TL ödenek

Aksaray'da yaklaşık 5 ay önce açılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sağlık Bakanlığı ve döner sermaye olmak üzere 4 milyon TL ödenek geldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yeni açılan Aksaray, Antalya, Ardahan, Bingöl, İzmir, Kırklareli, Malatya, Ordu, Rize ve Sakarya olmak üzere 10 ildeki 11 yeni hastaneye toplamda 5 bin 269 Milyon TL ödenek gönderdi. Bu miktarın sadece 2 Milyon TL'si Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilirken, yaklaşık 3 milyon TL de diğer hastanelere gönderildi. 5 milyonluk bütçeden en çok payı alan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi ve ameliyat ünitelerini yenilemeye hazırlanırken, 2 milyon TL ödenek de döner sermayeden geldi.

Toplamda 4 milyon TL'lik ödenek geldiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, ödeneklerin çıkartılmasında emeği geçen AK Parti Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu ve İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a teşekkür etti. Aksaray'ın her alanda büyük bir şansa sahip olduğunu ifade eden Sağlık Müdürü Kılıçaslan, 4 milyonluk bütçe ile Aksaray'ın son teknoloji tıbbi cihaz ve malzemelere kavuşacağını belirterek, alım için çalışmaları ve araştırmaları başlattıklarını kaydetti. Türkiye'nin sağlıkta çığır açtığını, Aksaray'ın da Türkiye'de çığır açacağına değinen Sağlık Müdürü Kılıçaslan, daha iyi ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.