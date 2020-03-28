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Aksaray'da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da hastaneye muayene olamaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor.

Aksaray'da hastaneye muayene olamaya gidenler korona virüse karşı kontrolden geçiriliyor.


Aksaray'da korona virüs önlemleri kapsamında çeşitli rahatsızlıklar ve hastalıklarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine muayene olmaya gelen vatandaşlar sağlık çalışanları tarafından kurulan stantta ateş ölçümü ve dezenfektesi yapıldıktan sonra hastaneye giriş yapıyor. Halk sağlığı açısından yurt genelinde başlatılan uygulama Aksaray'da da hastane ve sağlık kuruluşlarında devam ettiriliyor. Korona virüse karşı uyarılanlar hastalık belirtisi taşıması halinde karantina merkezine sevk ediliyor.

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