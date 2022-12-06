Aksaray'da hatalı parklara geçit verilmiyor

Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve ana arterlerde trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla yapılan denetimler aralıksız devam ederken, trafik ekipleri özellikle hatalı parklara geçit vermiyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve ana arterlerdeki trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Kentte Bankalar Caddesi, Turizm Caddesi ve Ankara Caddesi başta olmak üzere 8 farklı noktada yaya devriye denetimleri yapan ekipler hatalı parklar ve trafik akışını kontrol ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler belirli saat aralıklarında ve iş çıkışlarında sıkı tutuluyor. Araçlarını hatalı park konumunda bulunduran sürücülerin plaka tescil numaralarına POLCEP sistemi üzerinden cezai işlem uygulanırken, trafik yoğunluğu ana arterlerden ara yollara dağıtılıyor. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim noktalarındaki yaya devriye ekipleri trafikteki olumsuzluklara karşı sürücülere sürekli uyarılarda bulunuyor. Öte yandan yaya önceliği uygulaması hem 8 farklı noktada hem de ana arterlerde yaya devriye ekipleri tarafından kontrol altına alınıyor. Hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliğini sağlayan denetimler haftanın 7 günü devam ediyor.