Aksaray'da hayırsever iş adamları aile sağlığı merkezi yaptıracak

Aksaray'da hayırsever iş adamları iki mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak.

Coğlaki Mahallesi ve Küçük Bölcek Mahallesine yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezleri için Valilikte protokol imza töreni düzenlendi. Programa, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, hayırsever iş adamları Reşat Kahraman ve Servet Polat katıldı. İmza töreninde konuşan Vali Ali Mantı, “İnsanların ameli üç durumdan kapanmaz. İlim, eser, hayırlı evlat. Hayırseverlerin bu davranışları kendisinden sonra gelecek olan nesillere örnek bir davranış olacaktır” dedi.

Vali Ali Mantı, daha sonra Aile Sağlığı Merkezi yapım protokolünü imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundu, hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.