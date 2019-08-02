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Aksaray'da hayvan üreticilerine eğitim

Aksaray’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere hayvancılık hakkında eğitim semineri verildi.

Aksaray'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere hayvancılık hakkında eğitim semineri verildi.


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) gerçekleştirilen eğitim seminerine çok sayıda üretici katıldı.


Eğitim seminerinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'ın hayvansal üretim ve hayvan sayısı bakımından Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını belirterek, “TR 71 bölgesine dahil olan Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale illeri arasında ise ilk sırada yer almaktadır. İlimizdeki hayvansal üretimin bir kolu da büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği olup 101 bin adet civarında sağmal dişi hayvanla birlikte toplamda 266 bin adet büyükbaş hayvan, 734 bin adette küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Et üretimimiz ise 2018 yılı sonu itibarı ile 37 bin 250 ton olup süt üretiminde ise günlük ortalama bin 200 ton yıllık ise 410 bin ton ile Türkiye'de 10. durumdadır. Geçen sene ödediğimiz tarımsal destek 206 milyon TL olup bunun 122 milyon TL'lik kısmı hayvancılık desteklerine aittir” dedi.

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