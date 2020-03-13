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Aksaray'da huzur güven uygulaması

Aksaray’da eğlence merkezlerine yönelik huzur güven uygulaması yapan polis ekipleri yaptığı şok baskınlarda 310 kişiyi sorguladı.

Aksaray'da eğlence merkezlerine yönelik huzur güven uygulaması yapan polis ekipleri yaptığı şok baskınlarda 310 kişiyi sorguladı.


“Türkiye de huzur güven uygulaması” kapsamında İçişleri Bakanlığı talimatı ile uygulama yapan polis ekipleri kentte eğlence merkezlerine şok baskınlar yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada Kafeler Caddesindeki eğlence merkezlerine ani baskın yapan polis ekipleri şahısları tek tek sorguladı. Polis ekipleri eğlence merkezlerinde toplam 310 şahsı sorgularken öte yandan tütün ve alkol satışı yapan işletmelere yönelikte uygulama yapıldı.

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