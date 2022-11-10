Aksaray'da huzur ve güven uygulamaları aralıksız sürüyor

Aksaray'da suç ve suçlularla mücadele edilmesi ile kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Kentin huzur ve güven ortamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamalar devam ediyor. Asayiş Şubesi ile mahalle ve çarşı bekçileri tarafından kentin farklı noktalarında eş zamanlı başlatılan uygulamalarda geçiş güzergâhlarına göre incelenen araçlar tek tek durduruluyor. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hem üst aramaları hem de araç aramaları gerçekleştiriliyor. Uygulama çerçevesinde sürücü ve yolcuların GBT sorguları POLCEP sistemi üzerinden savcılığa bildirilirken, vatandaşlar suç ve suçlulara karşı uyarılıyor. Akşam saatlerinde başlatılan uygulamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar birçok noktada gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından uygulamalara ait görüntüleri paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor.