Aksaray'da içme ve tarımsal sulamada 6 ay kullanabilecek su miktarı kaldı

Kent merkezine getirilen hazine kutusundan çıkan suyun gelecek 50 yılın en değerli hazinesi olduğu belirtilerek, vatandaşlar su tasarrufu konusunda uyarıldı.

Aksaray Belediyesi, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde sıra dışı bir programa imza atarak, kent meydanına getirdiği hazine kutusuyla "Gelecek 50 yılın en değerli hazinesini" açıklayarak merak uyandırdı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda en değerli hazinenin açıklanacağını megafonla duyuran belediye görevlileri, tüm vatandaşların dikkatini çekti. Hazine kutusunun başına toplanan vatandaşlar merakla kutunun açılmasını beklerken, açılan kutudan gelecek 50 yılın en değerli hazinesi olarak su çıktı. Belediye yetkilileri, Aksaray'ın hem içme hem de tarımsal sulamada sadece 6 ay kullanabileceği su kaldığını belirterek, vatandaşları suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyardı.

Suda tasarruf edilmesi gerektiğini vurgulayan Aksaray Belediyesi proje tanıtım görevlisi Beyza Nur Gök, Aksaray'ın hem içme hem de tarımsal sulamada kullandığı suyun kaynağının Mamasın Barajı olduğunu belirtti. Mamasın Barajı'nın son durumu hakkında bilgi veren Gök, kutudan çıkan suyla birlikte standa gelen tüm vatandaşlara tasarruf şekillerini anlattı. Şu anki doluluk oranı yüzde 18 olan Mamasın Barajı'nda tasarruf edilmezse son 6 ay kullanılacak miktarda 30 milyon 610 bin metreküp su kaldığını duyan vatandaşlar, birbirilerine tasarruf önerisinde bulundu.

Beyza Gök, “Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in talimatıyla 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'ne dikkat çekmek için böyle bir proje hazırladık. Standımızı kurduk, önce halkımıza seslendik ve onların merak etmesini sağladık. Onlar da merak etti kutunun içerisinde ne olduğunu ve standımıza doğru yaklaştılar. Sonra biz su farkındalığına dikkat çekmek için kutumuzun içinden suyumuzu çıkardık. Dünyanın yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu, yalnız içme suyunun çok kısıtlı bir miktarda olduğunu ve bunun için daha çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledik. Aksaray kurak bir memleket olduğu için Aksaray'ımızın içme ve tarımda kullandığı suyun yarısı Mamasın Barajı'ndan elde edilmektedir. Mamasın Barajı'nın da şu anki doluluk oranı yüzde 18'dir. Bu da yaklaşık 30 milyon 610 bin metreküp su yapıyor. Bunu kullandığımızda şehrimizin 6 ay suyu olmuş oluyor. O yüzden halkımızı bilinçlendirmek için böyle bir proje gerçekleştirdik” dedi.