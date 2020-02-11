İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da İdlip şehidinin ismi yaşadığı sokağa verildi

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın ismi memleketi Aksaray’daki Paşacık Mahallesinde yaşadığı 1681 sayılı sokağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ismi memleketi Aksaray'daki Paşacık Mahallesinde yaşadığı 1681 sayılı sokağa verildi.


İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 3 Şubat tarihinde yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın (25) ismi yaşadığı sokağa verildi. Aksaray Belediyesi Şubat Ayı olağan Meclis toplantısının ilk oturumunda meclis üyelerimizin ortak teklifiyle alınan kararda, Şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın ismi Paşacık Mahallesinde ailesi ile yaşadığı 1681 No'lu sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.