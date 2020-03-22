İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da bir otomobilin önünden giden araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da bir otomobilin önünden giden araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip G. (45) idaresindeki 68 ABH 347 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Serdar K. (25) yönetimindeki 68 BS 086 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulanan Ümit B. (38) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada yapılan tedavisi sonucu yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.