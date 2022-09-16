Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topakkaya beldesinden Çiftlik Mahallesi istikametine seyreden Muhammet Mustafa A. (28) idaresindeki 68 ADA 658 plakalı Volkswagen marka otomobil Çiftlik Mahallesi yönüne dönen Şahin A. (26) yönetimindeki 68 AV 449 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkarken, sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.Ç. (15) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.