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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu Taşpınar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mansur Ç. (72) idaresindeki 01 DGT 64 plakalı otomobil, Ahmet K. (18) yönetimindeki 68 EZ 123 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada iki araç hurdaya dönerken, sürücüler ve araçlarda bulunan Furkan K. (24), Meryem G. (66), Yaşar B. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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