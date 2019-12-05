İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray - Nevşehir karayolunun 35. kilometresi Alayhan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, kavşakta Muhammed Yunus Y. (29) yönetimindeki 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüleri ve her iki araçta da bulunan Elif A. (53), Mehmet A. (57), Sevda A. (41) ve E.A. (4) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Yunus Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.