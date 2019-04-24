Aksaray'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılı 2. Olağan İşgücü Eğitim Planına istinaden yapılan faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, İl istihdam Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Ali Mantı, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, Aksaray'da istihdam durumu, istihdamın gelişme aşamaları ile eksiklikler konusunun detaylı şekilde ele alınacağını belirtti. Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş tarafından yapılan sunumda, istihdam, mesleki eğitim kursları ile gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgiler sunuldu. İl Müdürü Akkuş, yerel düzeyde yapılan işgücü piyasası, tarım alanında gelişmeler ve istihdam olanakları, geçici mevsimlik tarım işçileri ve çocuk işçiliği ile alakalı yapılan faaliyetler hakkında bilgi verirken yapılacak işveren ziyaretleri ile ihtiyaç duyulan mesleki dalların tespitinin yapılacağını kaydetti.

1 Nisan 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak İşgücü Piyasa Araştırma çalışmasının Aksaray'ın tamamında gerçekleştirileceğini ifade eden Akkuş, “Bu araştırma ile işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecektir. Bu çalışma sonunda Aksaray işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranı hesaplanarak Aksaray'ın sektörler işgücü ihtiyacı tespit edilecektir” dedi.

Toplantıya Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.