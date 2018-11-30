Aksaray'da ilk hematoloji uzmanı göreve başladı

Fatoş Dilan Atilla hasta kabulüne başladı.

Aksaray İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hematoloji alanında ilk kez uzmanın göreve başladığını belirterek, sağlık alanında iyileştirme ve genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Hematoloji uzmanının göreve başlaması ile birlikte önemli bir eksikliklerinin de giderildiğini belirten Kılıçaslan, “Bu sayede kan ve kana bağlı kanser hastalarının teşhis ve tedavi için il dışına sevk edilmeleri önemli ölçüde ortadan kalkmış olacak. Hastaların teşhis, ayaktan tedavi ve kemoterapileri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılabilecek” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalından uzmanlığını alan Dr. Fatoş Dilan Atilla, Hematoloji bölümü olarak iyi huylu ve kötü huylu kan hastalıklarıyla ilgilendiklerini belirterek, “İyi huylu kan hastalıkları, kansızlıklar, bazı kan hücrelerindeki düşüklükler veya yükseklikler olarak kısaca tanımlanabilir. Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları da bizim alanımız içerisinde. Bundan daha önemlisi lösemi olarak halk arasında bilinen kan kanserlerinin, kemik iliği kanserleri ve lenf kanserlerinin tedavilerini üstleniyoruz” şeklinde konuştu.