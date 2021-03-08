Aksaray'da indirim kampanyaları valilik kararıyla 7 güne yayıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona tablosunda 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da virüsün bulaş hızını azaltmak amacıyla zincir marketlerde belirli günlerde yapılan indirim kampanyalarının haftanın 7 gününe yayılması kararı alındı.

Korona virüs (Covid-19) tablosunda "çok yüksek riskli” kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu tarafından başlatılan “Devlet millet el ele, korona ile mücadele” seferberliği kapsamında etkin bir mücadele yürütülürken, kentte bugün akşam yeni bir karar daha alındı. Kent genelinde zincir marketlerin yaptığı indirim kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi göstererek kalabalık oluşturması üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği, akşam saatlerinde market yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucu indirim kampanyalarının 7 güne yayılması kararını aldı. Yapılan çalışmayla marketlerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, halkla el ele birlik ve beraberlik içerisinde etkin bir mücadele sergilendiğini belirterek, kent genelinde valilik başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların sahada geniş kapsamlı tedbir ve önlemler aldığını söyledi. Zincir marketlerde yapılan indirim kampanyalarının vatandaşları toplu olarak bir araya getirdiğini belirten Vali Aydoğdu, mutasyonlu virüsün çok hızlı bir şekilde yayılma riski olduğu için indirim kampanyalarının bir gün değil, bir haftaya yayılarak toplulaşmayı engellemeyi amaçladıklarını aktardı. İl genelinde yapılan tedbir ve çalışmaların iyi seyrettiğine değinin Vali Aydoğdu, vatandaşların kurallara uyduğunu, sağduyulu bir şekilde herkesin birbirine yardımcı olduğunu belirterek, tüm Aksaray halkına teşekkür etti.