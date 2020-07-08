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Aksaray'da inşaat çöktü: 2 işçi enkaz altında kaldı

Aksaray’da inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişi enkaz altında kaldı.

Aksaray'da inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişi enkaz altında kaldı.



Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı inşaatın orta kısmında bilinmeyen bir nedenden çökme yaşandı. 2. katı kısmen çöken inşaatta çalışan 2 işçi enkaz altında kalırken vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Mehmet Tevfik Ş. (57) ve Hüseyin Ş. (25) isimli işçileri kısa sürede çıkardı. Çimento ve kum içinde kalan yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslara bildirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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