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Aksaray'da inşaat malzemesi deposundaki yangın söndürüldü

Aksaray’da bir firmaya ait inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Aksaray'da bir firmaya ait inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırılırken, 2 işçiye de sağlık ekipleri yangın mahallinde müdahale etti.


Yangın, öğle saatlerinde Aksaray-Adana karayolu 6. kilometresinde bulunan inşaat firmasına ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, deponun arkasında bulunan tarım arazisi sahibinin kuru otları yaktığı esnada depoya sıçraması sonucu çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden 1,5 saat üren çalışma sonucu söndürülürken, yangının ardından olay yerinden kaçan tarla sahibi evinde polis ekiplerince yakalandı. Yangında dumandan etkilenen 3 işçiden biri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 2 işçi de olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yangın çıkışına sebep olduğu iddia edilen tarla sahibi A.U. (69) ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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