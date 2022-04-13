Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde otel inşaatı alanından güvenlik kamerası, kayıt cihazları ve internet dağıtıcılarını çalan 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler otel yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yaprakhisar köyünde yapımı devam eden İl Özel İdaresine ait kaplıca otel inşaatı görevlisi A.D. (45) jandarmayı arayarak otel inşaatına kontrol için gittiğinde inşaatın giriş kapı kilidinin kırılarak içeride bulunan 2 adet kamera kayıt cihazı, güvenlik kameraları ve 1 adet internet cihazının çalınmış olduğu bildirdi. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptıkları incelemede olayı gerçekleştiren Ümit G. (30) ve İsmail A. (30) isimli şahısları peşine düştü. Bir süre yapılan aramada şahısların Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünde saklandıkları tespit edilerek, evde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler otel yetkililerine sahip edilirken, şüpheli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.