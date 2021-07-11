İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da iş makinesinden düşen işçi yaralandı

Aksaray’da yol yapım çalışması sırasında kullandığı iş makinesinin üzerinden düşen işçi yaralandı.

Aksaray'da yol yapım çalışması sırasında kullandığı iş makinesinin üzerinden düşen işçi yaralandı.


Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasında görevli Cuma K. (29) çalıştığı iş makinesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kafasından ve kolundan yaralanan arkadaşını gören diğer görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Cuma K., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.