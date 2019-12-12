İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı

Aksaray’da 3 iş yerini ve 1 otomobili soymaktan gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da 3 iş yerini ve 1 otomobili soymaktan gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık olayları Yeni Sanayi Mahallesi ve Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yeri ve 1 otomobil hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameraları ve diğer delillerden yola çıkan polis ekipleri, Ahmet Y. (18), Ö.A. (16), E.K. (15) ve Ö.Y. (17) isimli şüphelileri ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Y., Ö.A. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.Y. ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.