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Aksaray'da işçi bayramında üzerine kalıp düşen işçi yaralandı

Aksaray’da yapımı devam eden yeni cezaevinde üzerine kalıp düşen inşaat işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da yapımı devam eden yeni cezaevinde üzerine kalıp düşen inşaat işçisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu yeni cezaevi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevi inşaatında kalıpçı olarak çalışan Aytekin K. (40), kalıp söküldüğü sırada kalıbın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekiplerine haber verilirken, işçinin üzerine düşen kalıp mesai arkadaşlarınca kaldırıldı. Yaralı işçi, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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