Aksaray'da işgücüne daha faza kadın eli değecek

Aksaray'da Ticaret Borsası, Çalışma ve İş Kurumu, Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İş'te Kadın Güç'te Kadın Derneği ve Engelli Anneler Derneği arasında ‘İşgücü Piyasasında Daha Fazla Kadın Eli' işbirliği protokolü imzalandı.

Ticaret Borsasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Ali Mantı, hanımların bulunduğu her alanda bereket olduğunu söyledi. Vali Mantı, “Aksaray'da güzel şeyler olacak, zaten olmuş bundan sonrada daha iyi şeyler olacağına inanıyorum. İşbirliği protokolü ile nitelikli kadın işgücünün temin edilmesini sağlayacak önemli çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'te yaptığı konuşmasında kadınların ekonomik hayattaki rolü, üretime verdiği katkının ülkemizde hedeflerine varma yolunda en önemli bir gösterge olacağını söyledi. Özkök, İŞKUR'la yaptıkları 40'ıncı proje ile işgücü piyasasında daha fazla kadın elinin olmasını hedeflediklerini belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş ise daha fazla kadın istihdamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde valilik öncülüğünde kadın istihdamına yönelik ciddi projeler, ciddi bir eylem planının söz konusu olduğunu kaydetti.