Aksaray'da itfaiye araç gereçlerini tanıttı

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan stantta itfaiyenin araç ve gereçleri sergilendi.

Sahip olduğu donanım ve ekipmanlarla Türkiye'nin sayılı itfaiye teşkilatları arasında yer alan Aksaray Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, sadece yangın olaylarında değil trafik kazasından arama-kurtarmaya varana kadar birçok alanda vatandaşa 365 gün 7/24 hizmet veriyor. Tam donanımlı bir itfaiye aracında olması gereken bütün malzemeleri meydanda sergileyen belediye ekipleri, olaylarda kullanılan malzemelerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığı konusunda da vatandaşları bilgilendiriyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında İtfaiyenin Standını ziyaret etti. Stantta görevli itfaiyecilerin İtfaiye haftasını kutlayan Başkan Evren Dinçer, sergilenen araç ve gereçler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İtfaiyecilik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Evren Dinçer, “ Öncelikle itfaiyemizde görev yapan tüm personelimizin İtfaiye Haftasını kutluyorum. İtfaiye teşkilatımız hayati önem taşıyan çok önemli bir birimimiz. Burada görev yapan arkadaşlarımız son derece eğitimli ve donanımlıdır. Bugüne kadar birçok yangın, trafik kazası ve benzeri olaylara başarıyla müdahale etmiştir. Bizlerde belediye olarak teşkilatımıza gereken önemi veriyoruz. Teşkilatımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.