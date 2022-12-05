Aksaray'da jandarma Anadolu Yaban Koyunlarını dron ile takip ediyor

Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan Anadolu Yaban Koyunlarının korunması amacıyla Ekecik Dağı'nda devriye atan jandarma ekipleri dron ile kaçak avcılara yönelik denetimler yapıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekipleri, nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan “Anadolu Yaban Koyunlarının” korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Aksaray genelinde sadece Ekecik Dağı bölgesinde bulunan “Anadolu Yaban Koyunlarının” korunmasına yönelik jandarma ekipleri havadan dron ile karadan ise araç ve yaya devriyelerle denetimler yapıyor. Dürbün ve dron ile bölgeyi kontrol altında tutan jandarma ekiplerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hayvanları korumak ve onların yaşam alanlarında ki olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir” denildi.