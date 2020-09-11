İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da jandarma ekiplerinden Covid-19 denetimi

Aksaray’da jandarma ekipleri Covid-19 tedbir ve önlemleri kapsamında işçi taşıma servisinde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Aksaray'da jandarma ekipleri Covid-19 tedbir ve önlemleri kapsamında işçi taşıma servisinde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.


Korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında Aksaray Valiliği öncülüğünde kentte birçok tedbir ve önlem çalışması yapılırken, jandarma tarafından yapılan denetim çalışmaları da üst düzeye çıkarıldı. Bu kapsamda sabah erken saatlerde organize sanayisine yüzlerce personeli taşıyan işçi servislerine yönelik uygulama ve denetim yapan jandarma ekipleri, servisleri tek tek durdurarak hem vatandaşları uyardı hem de maske dağıtım yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.