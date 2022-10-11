Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi

Aksaray'da bir restorana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde bir restorana yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri restoranda bir şahsın üzerinde silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Gece yarısı operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, restorana gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın üzerinden uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.