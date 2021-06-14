Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle Aksaray İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya beraberinde teşkilat mensuplarıyla birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 182 yıldır gece gündüz görevini yapmaya devam ediyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından hazırlanan 182. Yıl videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Aydoğdu yaptığı paylaşımında, “Her zaman her yerde yanımızda, daha nice yıllara” diyerek jandarma teşkilatının 182. yaşını kutladı.