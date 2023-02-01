Aksaray'da jandarma tonajlı araç denetimlerine devam ediyor

Aksaray'da yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik jandarma ekiplerince mevzuatlara uygun olması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla tonaj denetimleri sürdürülüyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şubesi tarafından yük taşımacılığı yapan araçların taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Denetimler çerçevesinde Trafik Jandarması, Aksaray İl Özel İdaresinin kantarı ve ekipleri aracılığıyla müşterek icra edilen kontrollerde, yasal kapasiteden fazla yük taşıyan, yükü karayoluna dökülecek şekilde branda çekmeden taşımacılık yapan ve trafiği tehlikeye düşüren araçlar inceleniyor. Denetim noktalarında tek tek durdurulan araçların ilk olarak sürücülerinin ehliyet ve SRC belgeleri sorgulanıyor. Yapılan evrak sorgulamalarının ardından jandarma ekipleri araçlardaki yüklerin kapasitesini test ediyor. Kapasitesinden fazla yük taşıdığı düşünülen araçlar İl Özel İdaresinin kantarında tartılmaya çıkarılıyor. Özellikle kış aylarında yük taşıyan sürücüler oluşabilecek kazaların önlenmesi açısından uyarılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı sürücüleri uyarırken, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla resmi internet sitesi üzerinden, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" diye hatırlatmada bulunuyor.