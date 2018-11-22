Aksaray'da jandarmadan helikopter destekli uygulama

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Komutanlığından bir helikopterin havadan destek verdiği trafik uygulamasında il genelinde kusuru görülen 68 sürücüye 24 bin 379 TL idari para cezası uygulanarak, 16 araç trafikten men edildi. Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sürücülere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilerek, “Helikopter destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler hakkında Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem uygulanarak, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, benzer uygulamalar önümüzdeki dönemde artarak devam edecek” denildi.