Aksaray'da jandarmadan kış lastiği uygulaması

Aksaray'da jandarma trafik ekipleri ilçe, belde ve köy yollarında araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı.

Yaşanan kazaların önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ağlanması amacıyla çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık ayının gelmesiyle birlikte araçlarda kışlık lastik uygulamalarına başladı. Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarması ekipleri ticari ve hususi otomobilleri tek tek durduruyor. Türkiye genelinde uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu çerçevesinde sürücüleri uyaran jandarma ekipleri ayrıca lastikleri de bir bir kontrol etti. Lastik diş derinliklerini ölçerek kontrol eden trafik jandarması, ayrıca sürücüleri de “Doğru mevsimde doğru lastik” konulu broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenli bir trafik ortamının sağlanması için trafik denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.