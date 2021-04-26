Aksaray'da jandarmadan köy okuluna kitap bağışı

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından köy okuluna kitap bağışında bulunuldu.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Eskil ilçesi Fatih Mahallesi Kaputaş yaylasında bulunan Taşkapı İlköğretim Okulundaki kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından toplanan kitaplar Eskil İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, Eskil İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Beyazıt Bestami Uyan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından öğrencilere teslim edildi.