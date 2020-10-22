Aksaray'da jandarmadan minik öğrencilere hijyen eğitimi

Aksaray'da maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda birçok alanda eğitim ve denetim çalışmaları yapan jandarma ekipleri, ana okulunda eğitim gören minik öğrencilere maske, hijyen ve sosyal mesafe eğitimi verdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesinde eğitim veren ana okulunda eğitim gören minik öğrencilere “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla eğitimler verdi. Aynı zamanda okulda görevli personele de eğitimler veren jandarma ekipleri bu tür çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.