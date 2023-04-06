Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan araçta uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile mermi ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimliği belirlenen şüpheliyi Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ve jandarma asayiş ekipleri 2 gün yapılan takibin ardından şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri, araçta ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 3 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği fişeği ve uyuşturucu haplar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.