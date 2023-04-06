Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan araçta uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile mermi ve fişekler ele geçirildi.
Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan araçta uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile mermi ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimliği belirlenen şüpheliyi Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alan Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi ve jandarma asayiş ekipleri 2 gün yapılan takibin ardından şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri, araçta ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 3 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği fişeği ve uyuşturucu haplar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.