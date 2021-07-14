Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da yaylada bulunan müstakil bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri evin bahçesinde 120 kök ekili kenevir bitkisi, bir miktar kenevir tohumu, bir adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesi Tol yaylasında bulunan C.C. isimli şahsın yaşadığı müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, 3 gün boyunca teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Müstakil eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli C.C. evde yakalanarak gözaltına alınırken, evin bahçesinde yapılan aramada 120 kök ekili kenevir bitkisi, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, bir adet tüfek ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.