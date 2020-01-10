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Aksaray'da kaçak elektronik sigara operasyonu

Aksaray’da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirdi.

Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirdi.


Operasyon, Hacı Hasanlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri satıldığı bilgisine ulaştı. İş yerini takibe alan KOM ekipleri bir süre teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi M.A.Y. (37) gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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