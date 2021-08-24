Aksaray'da kaçak silah operasyonu

Aksaray'da polisin kaçak silah ticari yaptığı iddia edilen bir şüphelinin evine düzenlediği operasyonda, 3 adet ruhsatsız silah ve bin 409 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.G. isimli bir şahsın ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve satarak ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, şüpheli şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüpheli M.G. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda farklı marka ve modellerde 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait bin 409 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.