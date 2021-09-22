Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Aksaray'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara, kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerini teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda iş yeri işletmecisi A.Ü. (24) gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramalarda 9 bin adet bandrolsüz makaron, 900 adet kaçak sigara, 18 kilo 675 gram açık nargile tütünü 59 adet bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.