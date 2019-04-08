Aksaray'da kaçakçılığa geçit yok

Aksaray'da 1 ay içerisinde 18 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan ve operasyonlarla birçok kaçakçılığın önüne geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir ay içerisinde 18 ayrı operasyon gerçekleştirdi. KOM ekipleri operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 55 bin 44 paket sigara, 89 bin litre kaçak akaryakıt, 90 şişe gümrük kaçağı içki, 500 adet sahte altın, 193 adet süs para, 2 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi. 23 şahıs emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.