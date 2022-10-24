Aksaray'da KADES eğitiminde “seni seviyorum” farkındalığı

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için her platformda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapan jandarma ekipleri, Ağaçören ilçesinde düzenlenen bir festivalde eşlere “seni seviyorum, iyi ki varsın” dedirtti.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, İçişleri Bakanlığının “Kadına El Kal-Ka-Maz!” sloganıyla 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimleri verilmesine yönelik genelge çerçevesinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde düzenlenen festivalde de KADES eğitimi verildi. KADES eğitiminde sahneye çıkan kadın astsubaylar festivale gelen erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verdi. Kadınlara ise Kadın Destek (KADES) uygulamasının kullanımı, uygulamanın cep telefonuna yüklenmesi konusunda bilgilendirmeler yapılırken, festivale gelen eşlere birbirlerine “seni seviyorum, iyi ki varsın” demeleri söylendi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.