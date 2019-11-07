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Aksaray'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Aksaray'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.


Kaza, merkeze bağlı Yenikent beldesi İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden İsmail D. (43) idaresindeki 68 AN 466 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü kamyon kabininde sıkışırken, düğer sürücülerce kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıya müdahale ederek 40 dakikalık çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerinde bulunan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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