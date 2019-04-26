Aksaray'da kanola ekimine devlet desteği

Aksaray'da kanola ekiminde ton başına 500 TL destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aksaray'ın Eskil ilçesinde havza bazlı ürün desteğine bu sene dahil olan ve suyu az tüketen kanola bitkisi için bilgilendirme toplantısını düzenledi. Eskil Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda üretici katıldı. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bakanlığımızca ton başına 500 TL destek ödemesi yapılacak. Kanola bitkisi az su tükettiği için tarımsal sulama sıkıntısı çeken Eskil ilçemizde çiftçilerimiz için hem gelir kaynağı olacak hem de tarımsal sulamaya katkı sağlayacaktır'' dedi.

Programa Eskil Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Eskil Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, DSİ Şube Müdürü Murat Nazar ve üreticiler katıldı.