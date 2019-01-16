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Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor, okullar tatil edildi

Aksaray’da gece yarısı başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken, okullar bugün tatil edildi, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da izin verildi.

Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken, okullar bugün tatil edildi, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da izin verildi.


Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, şehirde ulaşım yavaşladı. Kar yağışı sebebiyle Aksaray Valiliği sabah erken saatlerde bir açıklama yaparak, okulların 1 gün tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu kamu çalışanlarının ise 1 gün izinli olduğunu duyurdu. Aksaray-Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana karayollarında da kar yağışının devam ettiği öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehirler arası karayollarında, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de kent merkezindeki yollarda güvenlik önlemleri aldı. Aksaray Belediyesi ekipleri ise tüm personeliyle kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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