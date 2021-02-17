İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla sürerken, gece yarısı yeniden etkisini artıran kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü.

Aksaray'da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla sürerken, gece yarısı yeniden etkisini artıran kar yağışı kenti beyaz örtüye bürüdü.


Aksaray'da 2 gündür aralıklarda devam eder kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün gecenin ardından gün boyu belirli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece yarısı yeniden başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha da etkili olduğu gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.