Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da gün boyu belirli aralıklarla hafif şekilde yağar kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Aksaray'da 4 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bugün de gün boyu hafif şekilde devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Beyaz örtüsüyle kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı trafikte de hafif aksaklıklara neden oldu. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Aksaray Belediyesi ekipleri de kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler şehrin işlek cadde ve sokaklarında kar temizleme çalışması yaparken, yolda yürüyen bazı vatandaşlar öz çekim yaparak özlem giderdi. Kar yağışı kent genelinde halen etkisini sürdürüyor.