Aksaray'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü

Aksaray'da geçtiğimiz hafta günlerce etkisini sürdüren ve bugün sabah saatlerinde de hafif şekilde yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırarak kenti yeniden beyaza bürüdü.

Aksaray'da geçtiğimiz hafta etkili olan ve günlerce etkisini sürdüren kar yağışı bugün öğle saatlerinde yeniden başladı. Gün boyu hafif şekilde yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent yeniden beyaza bürünürken, trafikte herhangi bir aksama olmadı. Belediye ekipleri şehrin işlek caddelerinde yol ve kaldırım temizliği yaptı. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada kartpostallık görüntüler oluşurken, karla kaplanan park ve bahçeler sessizliğe büründü.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 9 olduğu ilde hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini bildirerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Kar yağışına dışarıda yakalanan Sadi İn (20), “Çok şükür ağabey bir haftadır memleketimize kar yağıyor. Bayağıdır böyle bir kar yağmıyordu. Çok şükür berekettir” dedi.